В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публично отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии»

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Депутаты Госдумы Елена Ямпольская и Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков разработали законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и Германии и других в годы Второй мировой войны. Документ опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта предложили изменить закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», добавив в него статью о запрете.

Среди прочего они предложили запретить отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы» в годы Второй мировой войны.

Полностью статья, которую предлагают добавить депутаты, звучит так: Статья 6.1. Запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.

Запрет планируют распространить на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет.

Какая ответственность будет предусмотрена за нарушение запрета, в законопроекте не уточняется.

В России предусмотрена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма — вплоть до пяти лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны.

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