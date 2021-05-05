Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер

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Японская компания Sony убрала с официального сайта информацию о своих последних выпущенных зеркальных фотокамерах A99 II, A77 II и A68.

Первым внимание на это обратил сайт Sony Alpha Rumors. В крупном интернет-магазине B&H Photo Video в объявлениях о продаже упомянутых камер сказано, что их больше нет в наличии. В Sony пока не комментировали эту информацию.

Sony выпустила последнюю зеркальную фотокамеру в 2016 году — 42-мегапиксельную A99 II. В 2020 компания выпустила адаптер, позволяющий владельцам камер с E использовать объективы с байонетом A. Как отмечает Engadget, на фоне этого Sony увеличила выпуск беззеркальных моделей.

В Японии первое место по объему продаж цифровых камер занимает корпорация Canon, контролирующая 36,8% рынка. На втором месте находится Sony с 19,5%, на третьем — Nikon с 12,6%.

В январе 2020 года СМИ сообщили, что Canon перестанет разрабатывать новые зеркальные фотоаппараты, но в самой компании это опровергли. В декабре стало известно, что Nikon прекратит производство зеркальных камер в Японии и перенесет их выпуск в Таиланд.

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