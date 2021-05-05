На 17-летнюю жительницу Томской области завели уголовное дело о вандализме за сорванные плакаты «Бессмертного полка»

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В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы закрытого города Северск, повредившей плакаты «Бессмертного полка». Дело, сообщило областное Следственное управление СК РФ, заведено по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Девушка в ночь на 4 мая сорвала четыре плаката с портретами ветеранов, размещенные на одной из улиц в Северске. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, опубликованным во «ВКонтакте», она находилась в состоянии опьянения. По данным «Коммерсанта», повредившая плакаты нигде не работает и не учится.

Часть 1 статьи 214 УК РФ (вандализм) предусматривает наказание до трех месяцев ареста.

В 2020 году акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса проходила в онлайн-формате. Все желающие могли разместить на сайте «Банк Памяти» фото участников Великой Отечественной войны, которые потом транслировали в интернете, на ТВ и на медиа-экранах в формате виртуального шествия. В трансляции попали фотографии нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера. Отправителей фотографий установили и судили по обвинению в реабилитации нацизма.

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