Космическая компания Джеффа Безоса разыграет билет в космос на онлайн-аукционе

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Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, планирует 20 июня совершить свой первый суборбитальный обзорный полет для космических туристов на корабле New Shepard.

Одно из шести мест на корабле разыграют на пятинедельном онлайн-аукционе, который пройдет в три этапа. В первом туре, с 5 по 19 мая, на сайте компании можно оставить заявку на любую сумму, которая не будет известна другим участникам.

Во втором туре, который начнется 19 мая, участники торгов смогут увидеть все заявки, им придется повышать ставки, чтобы продолжить свое участие. В третьем туре, 12 июня, торги завершатся онлайн-аукционом.

Blue Origin

Во время полета победитель аукциона и другие космические туристы поднимутся на корабле New Shepard на высоту 100 километров над Землей. Как отмечает Reuters, участники полета испытают несколько минут невесомости и увидят кривизну планеты.

В 2018 году, напоминает Reuters, компания Blue Origin планировала взимать с пассажиров не менее 200 тысяч долларов за поездку.

По цене 200-250 тысяч долларов билеты на полеты в космос продает компания Virgin Galactic, которая собирается начать туристические поездки не раньше 2022 года. Они начнутся после полета основателя компании, миллиардера Ричарда Брэнсона, намеченного на конец 2021 года.

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