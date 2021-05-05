Калифорнийские магазины продавали конфеты Skittles и Starburst с каннабисом. Компания Mars подала на них в суд

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Подразделение Wrigley корпорации Mars, которому принадлежат права на конфеты Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на несколько онлайн-магазинов из штата Калифорния, сообщает Bloomberg.

Магазины продавали Skittles, Starburst и Life Savers с тетрагидроканнабинолом — каннабиоидом, который содержится в соцветиях и листьях конопли — под брендами Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies.

Представители Wrigley сочли это нарушением прав на товарный знак и недобросовестной конкуренцией. Они заявили, что конфеты с каннабисом «представляют большую опасность для общества», поскольку и дети, и взрослые могут принять их за «знаменитые и любимые конфеты Wrigley».

Истцы потребовали компенсации в два миллиона долларов за каждый продаваемый тип конфет, всю прибыль от продажи и уничтожения всей продукции, к которой предъявлены претензии.

Аналогичный иск также подан в Канаде, отмечает Bloomberg.

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