Испания возобновит выдачу шенгенских виз в Москве. Но попасть в страну до отмены антиковидных ограничений не получится

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Генеральное консульство Испании в Москве сообщило, что с 12 мая жители России вновь смогут подать заявление на получение шенгенских виз.

Визы смогут получить люди, которые ранее уже имели испанские визы со сроком действия не менее одного года, но, как отметили в консульстве, «приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три и пять лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам». Визы начнут действовать 1 июня.

В консульстве отметили, что из-за пандемии коронавируса в странах Шенгенского соглашения действуют ограничения на поездки:

Заявители на визу категории C (шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны Шенгенского соглашения из третьих стран по причинам охраны общественного порядка и здоровья в связи с пандемией COVID-19.

3 мая генеральное консульство Италии в Москве возобновило выдачу туристических виз. Как и в случае с Испанией, их могут получить люди, ранее получавшие шенгенские визы этой страны. Визы будут действовать с 1 июня. Власти Италии заявили, что откроют страну для туристов в середине мая.

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