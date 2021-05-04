Выплаты ветеранам ко Дню Победы в России оказались многократно меньше, чем в Казахстане и Узбекистане

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Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) ко Дню Победы в России оказались ниже, чем в Казахстане и Узбекистане. На это обратил внимание «Росбалт».

В России ветеранам к 9 мая выплатят по 10 тысяч рублей. В Узбекистане выплата составит 12 миллионов сумов (почти 86 тысяч рублей), в Казахстане власти направят ветеранам по миллиону тенге (175 тысяч рублей).

«Я не могу предположить никаких объяснений столь невысоких выплат ветеранам кроме особенностей руководства нашего министерства финансов», — заявил «Независимой газете» замдиректора Владимир Жарихин.

Как отмечает Znak.com, размер выплат может быть связан с численностью ветеранов ВОВ в трех странах. В России выплату к 9 мая получат более 33 тысяч человек, в Узбекистане — около тысячи человек. В Казахстане, по данным на 2020 год, также проживает около тысячи ветеранов ВОВ.

В 2020 года по случаю 75-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам ВОВ в России выплатили по 75 тысяч рублей, труженикам тыла и бывших узникам концлагерей — по 50 тысяч. Планировалось, что эти выплаты получат около миллиона россиян.

В Узбекистане выплаты к 75-летию Победы составили по 10 миллионов сумов (71 тысяча рублей), в Казахстане — по миллиону тенге (175 тысяч рублей).

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