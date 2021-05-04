В Мехико под проходящим поездом метро обрушился мост. Погибли более 10 человек

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По крайней мере 13 человек погибли и 70 пострадали при обрушении моста для поездов метро в мексиканской столице Мехико. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Мост обрушился примерно в 22:30 3 мая по местному времени (06:30 4 мая по московскому времени), когда по нему шел поезд.

Предварительно, обрушение произошло из-за повреждения одной из опор моста, в которую врезался автомобиль, сообщает El Universal. Местные жители заявили изданию, что давно опасались обрушения, так как после землетрясения в 2017 году на опорах моста появились трещины.

На место крушения прибыли несколько десятков машин скорой помощи, а также мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

Обновлено. Шейнбаум заявила, что число погибших выросло до 15 человек.

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