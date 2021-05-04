S7 рассматривает возможность создания новой авиакомпании-лоукостера

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Компания S7 обсуждает возможность создания новой бюджетной авиакомпании, пишут «Ведомости».

«Мы внимательно изучаем текущую ситуацию на рынке и проводим комплексную оценку целесообразности запуска новой лоукост-авиакомпании. В настоящее время S7 Group ведет переговоры с Airbus и Boeing о лизинге самолетов», — сообщили изданию представители авиакомпании.

В S7 подчеркнули, что речь идет именно о создании нового лоукостера, а не переводе уже существующей авиакомпании в бюджетный сегмент.

S7 может запустить нового лоукостера на базе бывшей авиакомпании «Глобус», полагает один из собеседников «Ведомостей». В феврале 2020 года «Сибирь» и «Глобус» были объединены в рамках S7 Group. Для возобновления полетов «Глобусу» сначала придется вернуть себе сертификат эксплуатанта, на это, по словам источника издания, близкого к Росавиации, может уйти до трех месяцев.

При этом представители S7 настаивают на том, что проект лоукостера будет реализован «только в случае высокой бизнес-эффективности новой авиакомпании».

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В апреле-октябре 2020 года она вышла на первое место по числу перевезенных пассажиров, обогнав «Аэрофлот». У «Аэрофлота» с сентября 2014 года есть своя дочерняя компания-лоукостер — «Победа».

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