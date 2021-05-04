Pandora отказалась от использования натуральных алмазов

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Датский ювелирный дом Pandora больше не будет использовать натуральные алмазы в своих украшениях. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Отныне во всех украшениях Pandora будут использовать только искусственные бриллианты. В компании подчеркивают, что по своим характеристикам они не уступают природным аналогам.

При создании искусственных бриллиантов более 60% использованной энергии получили из возобновляемых источников, отметили в Pandora. В 2022 году компания намерена довести этот показатель до 100%.

В Pandora отметили, что сейчас рынок украшений, изготовленных из искусственных бриллиантов, растет намного быстрее, чем рынок ювелирных изделий в целом.

Ювелирный дом Pandora был основан в 1982 году в Копенгагене. Сейчас это один из наиболее крупных брендов украшений, рассчитанных на массового потребителя, в мире.

В последние годы десятки крупных производителей одежды, как среди люксовых брендов, так и в масс-маркете, отказались от использования натурального меха. Некоторые производители также переходят на искусственную кожу.

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