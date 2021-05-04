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Дрессировщик Михаил Багдасаров умер от коронавируса

Источник: ТАСС

Народный артист России, дрессировщик диких животных Михаил Багдасаров умер 4 мая в Москве на 76-м году жизни.

Как сообщили ТАСС в Росгосцирке, артист находился в больнице, где лечился от коронавируса.

Виктор Дмитриев / PhotoXPress

Михаил Багдасаров известен как создатель цирковых аттракционов «Давид Сасунский» и «Тигры-шоу». Среди прочего он работал в Цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре в Москве, а также был художественным руководителем Нижегородского цирка. Дети Багдасарова Карина и Артур продолжают цирковую династию дрессировщиков.

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