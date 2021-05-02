Ведущую «Ревизорро» Ксению Милас отстранили от эфиров. Ее подозревают в нападении с ножом на знакомую

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Телеканал «Пятница!» временно отстранил от эфиров ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас (также известна по проекту «Пацанки»).

Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 мая на частной вечеринке в квартире диджея Яны Бородиной на Скобелевской улице в Москве Милас набросилась с ножом на свою знакомую Марину Ефименко, нанеся ей несколько ударов в спину и руки. Пострадавшую госпитализировали.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект „Ревизорро“ приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — заявил гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия в комментарии изданию Super.ru.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу инцидента пока не поступало.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег