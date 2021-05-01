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ВОЗ одобрила применение вакцины Moderna. Это пятый препарат, рекомендованный организацией, «Спутника» среди них еще нет

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования от коронавируса.

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации изучила данные о вакцине и рекомендовала ее использование для людей от 18 лет. Эффективность препарата, по данным ВОЗ, составила 94,1%. 

Moderna стала пятой вакциной, одобренной ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. До этого организация включила в список вакцины от Pfizer/BioNTech, Jannsen и два варианта вакцины от AstraZeneca.

Российская вакцина «Спутник V» пока не получила одобрения ВОЗ. В конце апреля в организации сообщали, что сейчас совместная группа ВОЗ и Европейского лекарственного агентства проводит инспекцию по вопросу о надлежащей клинической практике, а с 10 мая начнется инспекция на месте, касающаяся практики производства. 

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