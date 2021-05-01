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Cпасти «Медузу»

Полиция пришла в отделения «СПИД.Центра» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде из-за жалобы на показ гей-драмы «Фанаты»

Источник: СПИД.Центр

Сотрудники полиции вечером 30 апреля пришли в отделения фонда «СПИД.Центр» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде во время показа фильма «Фанаты». Об этом сообщили в самом фонде. 

В Москве полицейские сказали, что пришли после звонка от активиста Тимура Булатова. Сотрудники визуально оценили возраст собравшихся (в «СПИД.Центре» подчеркивают, что во всех анонсах сообщалось о возрастном ограничении, а на входе у посетителей проверяли документы), взяли объяснения у организаторов и уехали.

В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде полиция пришла, так как ей «сообщили о съемках запрещенного характера». 

Фильм «Фанаты» режиссера Севы Галкина рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые нападают на геев и при этом состоят в отношениях друг с другом. Сюжет основан на реальной истории двух болельщиков «Спартака» и ЦСКА. 

Картина была включена в программу короткометражных фильмов Московского международного кинофестиваля, однако накануне начала форума администрация сняла «Фанатов» с показа без объяснения причин. 

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