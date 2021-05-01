ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, обвиняемая в распространении порнографии из-за рисунков во «ВКонтакте», объявила голодовку

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ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, которую в распространении порнографии из-за рисунков во «ВКонтакте», объявила голодовку. Об этом сообщается в фейсбуке ее матери Анны Ходыревой.

В посте, написанном от лица Цветковой, она требует ускорить рассмотрение своего дела, подчеркивая, что оно длится уже почти два года.

Дело раз за разом отправляли на «доследование» и снова и снова запихивали в него (весьма сомнительные) доказательства. Не могли утвердить обвинительное. Не могли назначить суд. Сейчас заседания идут по одному в месяц. Два года следствия. Два года украденной жизни. За репосты. И эти два года даже не зачтутся в срок, потому что я под самой мягкой мерой пресечения.

Цветкова потребовала от государства «быть мужиком» и открыть процесс над ней, а также дать ей возможность защищаться всеми законными методами, и допустить в процесс общественного защитника.

Уголовное дело против Цветковой было возбуждено в ноябре 2019 года. До марта 2020 года она находились под домашним арестом, позже его заменили на подписку о невыезде. Обвинения активистке были предъявлены в июне 2020 года.

За последние годы Цветкова также получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

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