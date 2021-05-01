Италия возобновила выдачу туристических виз в Москве

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Генеральное консульство Италии в Москве с 3 мая возобновляет выдачу туристических виз. Об этом говорится в официальном сообщении дипмиссии.

Пока подать документы на визы смогут только те россияне, у которых были ранее выданные итальянские визы — и срок действия которых истек в 2020 или 2021 году. В дипмиссии отметили, что при условии верного использования старых виз требования набора для документов могут быть изменены — например, можно будет не делать бронь отеля или авиабилетов.

При этом в консульстве отдельно напомнили, что пока въезд по туристическим визам в Италию невозможен.

Из всех стран Шенгенского соглашения сейчас россияне могут летать только в Грецию и на Кипр. Греция до сих пор была единственной из стран, выдававшей россиянам шенгенские туристические визы (Кипр сейчас выдает только национальные визы).

Власти Италии и других европейских стран, для которых туризм является одной из важных отраслей экономики, ранее неоднократно заявляли, что рассчитывают начать прием туристов из-за пределов ЕС летом 2021 года.

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