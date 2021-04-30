В Коми депутат обвинил главу региона в угрозах. И опубликовал аудиозапись, где тот обещает «дать *****»

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Депутат Госсовета (парламента) республики Коми Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы региона Владимира Уйбы. Об этом сообщает издание «Новая Республика», опубликовавшее аудиозапись разговора Михайлова и Уйбы.

29 апреля Михайлов выступил на заседании парламента, где раскритиковал Владимира Уйбу, который представил итоги своей работы за год. В частности, депутат высказался о выборах главы Коми в сентябре 2020 года, до которых самого Михайлова не допустили. Парламентарий заявил, что Уйба «даже предвыборную кампанию провел как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров».

В перерыве заседания парламента к Михайлову, как он утверждает, подошел Уйба, который начал предлагать выйти на улицу, чтобы подраться. На аудиозаписи их разговора слышно, как мужчина, чей голос похож на голос Уйбы, говорит:

«Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли ***** ***** [нафиг, блин], я тебе сейчас ***** дам [врежу], пошли, ***** [блин], выйдем. Тварина, ***** [блин]. Я тебя урою ***** [нафиг], пошли выйдем, если ты мужик».

После заседания парламента Коми комиссия по депутатской этике решила лишить Олега Михайлова слова на следующие два заседания Госсовета, посчитав его выступление с критикой Уйбы нарушением регламента.

Владимир Уйба, комментируя случившееся «Пятому каналу», сказал, что готов к разбирательству в правоохранительных органах: «Когда обратится, тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать».

Обновление. Пресс-служба главы Коми сообщила РИА Новости, что во время заседания парламента Олег Михайлов оскорбил Владимира Уйбу, но глава региона «на явную провокацию не поддался, спокойно выслушал весь этот спич». После заседания Уйба подошел к коммунисту и, как сказали в пресс-службе, «потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает», а тот «исподтишка» записал разговор. В КПРФ сообщили, что рекомендовали Олегу Михайлову обсудить с главой Коми взаимные претензии.

Владимир Уйба более 15 лет руководил Федеральным медико-биологическим агентством. В апреле 2020 года после нескольких вспышек коронавируса в Коми он стал главой этого региона. В сентябре того же года Уйба победил на выборах главы республики, получил 73% голосов.

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