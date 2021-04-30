В ДТП в Ставропольском крае погибли шестеро детей

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В результате ДТП в Ставропольском крае погибли шестеро детей, еще 12 человек пострадали, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД России.

«В 16:40 на 535-м километре трассы Р-216 „Астрахань — Ставрополь“ столкнулись грузовик, легковой автомобиль ВАЗ-2109 и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter», — рассказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, микроавтобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Всего в автобусе находились 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих.

В результате аварии, по предварительным данным, шесть детей погибли, еще 12 человек, в том числе восемь детей, доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

В краевом управлении ГИБДД, в свою очередь, сообщили, что поворачивающий грузовик опрокинулся на микроавтобус с детьми.

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