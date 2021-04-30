Росстат: в марте в России умерли 23 715 человек с коронавирусом. За год пандемии — почти 250 тысяч
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
В марте 2021 года в России умерли 23 715 человек с коронавирусом. Такую статистику приводит Росстат.
В 15 003 случаях ковид зафиксирован как основная причина смерти, в 2 454 случаях — предполагается как основная причина, но не подтвержден лабораторно. Еще в 1 401 случае коронавирус способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть от других заболеваний, а в 4 857 случаях не повлиял на наступление смерти.
Всего в марте 2021 года умерли 191,3 тысячи человек. Это на 25,3% или 38,6 тысячи больше чем в марте 2020 года — месяце, когда в мире началась пандемия коронавируса.
Общее число умерших россиян с коронавирусом за 12 месяцев (Росстат собирает статистику с апреля 2020 года) достигло 249 702 человек.
В феврале, по данным Росстата, в России умерли 24 369 человек с коронавирусом, в декабре — 37 878.