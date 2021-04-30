Арестован основатель крупнейшего в России мусульманского издательства Асламбек Эжаев. Его обвиняют в финансировании терроризма

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29 апреля суд в Москве заключил под стражу директора издательского дома «Умма» Асламбека Эжаева, который был задержан днем ранее по делу о финансировании терроризма. Об этом «Кавказскому узлу» сообщил адвокат Эжаева.

ТАСС со ссылкой на СК сообщает, что Эжаеву предъявлено обвинение в . По версии следствия, с 2012 года он перевел свыше 34 миллионов рублей людям, которых в России разыскивают за совершение преступлений террористической направленности.

Кадры задержания и обысков по делу Эжаева Следственный комитет Российской Федерации

В ФСБ заявили, что Эжаев был членом законспирированной ячейки «Исламского государства» и был связан с террористом . Также у Эжаева нашли письма от осужденных по террористическим статьям с заказами на экстремистскую литературу, а у одного из его родственников — лабораторию по производству наркотиков, утверждает ФСБ.

Ведомство отметило, что «Умма» — это крупнейшее в России мусульманское издательство, а часть издаваемой им литературы, «запрещенной министерством юстиции, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею „всемирного халифата“».

Асламбек Эжаев родился в чеченском селе Шатой в 1963 году. В 1980-х годах переехал в Москву и занялся книжным бизнесом. Издательство «Умма» Эжаев открыл в 2002 году, оно выпускает только исламскую литературу.

Российские суды неоднократно запрещали книги «Уммы». Так, в 2019 году был запрещен один из томов трехтомного толкования Корана, которое выпустило издательство Эжаева.

Издатель утверждал, что приоритетом его издательства является «классическая богословская литература» и связывал запреты книг «Уммы» с несправедливостью российской судебной системы.

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