«Радио Азатлык»: в Туркменистане стали скрывать очереди за продуктами, чтобы не портить имидж президента

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Власти города Туркменабад на востоке Туркменистана начали принудительно устранять очереди у государственных магазинов, где жители могут купить продукты по субсидированным ценам. Об этом сообщает «Радио Азатлык», туркменское подразделение .

По новым правилам, граждане должны зарегистрироваться, чтобы встать в очередь, после чего по звонку от продавца могут прийти в магазин в назначенное время. Перед магазинами Туркменабада разрешили собираться по четыре человека, остальные ждут своей очереди в подъездах соседних домов.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», — рассказал один из жителей города.

Ранее в апреле «Радио Азатлык» сообщило, что очереди стали прятать у государственных магазинов в Ашхабаде, столице Туркменистана. По данным источника «Радио Азатлык», против очередей выступил вице-премьер Сердар Бердымухамедов, сын президента Гурбангулы Бердымухамедова, который считает, что «толпа людей портит имидж отца-президента». Полиция Ашхабада задерживает тех, кто стоит в очередях.