Microsoft впервые с 2007 года сменит шрифт по умолчанию в Office. Пользователям дали на выбор пять вариантов

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Компания Microsoft сообщила, что планирует в 2022 году сменить шрифт по умолчанию в пакете программ Office.

На смену Calibri, который стоит по умолчанию с 2007 года, придет один из пяти оригинальных шрифтов, заказанных Microsoft. Это Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview. Пользователям Office предложили выбрать один из шрифтов, проголосовав в твиттере компании.

Нам нужно поговорить. Каким должен быть наш следующий шрифт по умолчанию?

Все представленные шрифты без засечек, то есть без дополнительных штрихов на конце символа. В Microsoft сравнили шрифт Tenorite с Times New Roman, который стоял по умолчанию до 2007 года. При создании шрифта Bierstadt его авторы вдохновлялись швейцарской типографикой середины XX века, а дизайн сравнивают с Helvetica. Skeena, как говорят в Microsoft, это «гуманистический» шрифт, в котором заметна разница между тонкими и толстыми частями символов. Шрифт Seaford напоминает традиционные шрифты с засечками в старом стиле. А Grandview заимствовал свои элементы из классических немецких дорожных и железнодорожных указателей.

Все пять шрифтов добавят в Microsoft 365, но по умолчанию будет стоять только один из них.

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