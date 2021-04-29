Из-за граффити с Навальным в Петербурге возбудили дело о вандализме

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Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело из-за граффити с политиком Алексеем Навальным, появившимся на трансформаторной будке в Пушкарском саду. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

Следствие ведется по статье о (предусматривает до трех лет лишения свободы). Полицейские ищут художников, нарисовавших граффити. Официальных сообщений об уголовном деле на сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области не выходило.

Граффити с Навальным и надписью «Герой нового времени» заметили в Пушкарском саду ранним утром 28 апреля. Фотографии с изображением политика быстро распространились по СМИ. Примерно через четыре часа коммунальные службы закрасили рисунок.

Граффити с Навальным в Петербурге Meduza

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», утром 29 апреля на месте закрашенного граффити в Пушкарском саду появилась надпись: «Выбирай правильных героев. Думай своей головой».