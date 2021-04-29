ФСИН поддержала идею правительства вновь привлекать осужденных к строительству БАМа

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ФСИН России поддержала предложение правительства привлекать осужденных людей к строительству Байкало-Амурской магистрали ( ). Создание рабочих мест позволит заключенным раньше срока освободиться из мест лишения свободы, сообщила ТАСС Елена Коробкова, начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.

По ее словам, закон позволяет применять к людям, приговоренным к лишению свободы, более мягкий вид наказания — принудительные работы. Заключенные, получившие положительные характеристики, могут ходатайствовать о замене вида наказания после того, как они отбыли часть срока в колонии. Коробкова отметила, что в регионах России, где проходит БАМ, об этом могут ходатайствовать более чем 11 тысяч заключенных.

Неназванный источник ТАСС во ФСИН выразил недоумение из-за того, что предложение создать рабочие места для осужденных на БАМе сравнивают с БАМлагом — исправительно-трудовым лагерем, входившим в 1930-е годы в систему ГУЛАГ НКВД. По его словам, с человеком, приговоренным к принудительным работам, заключают трудовой договор, а в законе прописаны условия проживания в общежитии, которое строит предприятие.

26 апреля газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на источники, что правительство поручило Минтрансу, ФСИН и РЖД до 14 мая изучить, насколько возможно привлечь осужденных людей к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссиба. Газета утверждала, что строительство БАМа, рассчитанное до 2030 года, из-за нехватки мигрантов и масштаба работ испытывает острый недостаток кадров — на стройке заняты пять тысяч человек из необходимых 15 тысяч.