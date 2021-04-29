Директора медицинского центра приговорили к трем годам условно по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова

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Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Мосунова (до замужества Богданова) признана виновной по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова в октябре 2017 года и приговорена к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

Мосунову обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч.2 ст. 238 УК РФ), и в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ ). Также суд постановил взыскать с Мосуновой компенсацию за моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

Дело рассматривал Лобненский суд Московской области.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Мосунова беременна, в связи с чем наказание по уголовному делу скорее всего будет условным. В сообщении прокуратуры о приговоре не указывается, принял ли суд во внимание какие-либо особые обстоятельства.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Актер скончался по пути в больницу. По данным следствия, Марьянов, находившийся в центре «Феникс» с 6 октября, 15 октября жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра по данным СК, «воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу», запретив вызывать скорую помощь. Врачей вызвал один из пациентов центра, но спасти актера уже не удалось.

Причиной смерти Марьянова, сообщало главное следственное управление СК по Московской области, стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. По оценкам экспертов, если бы Марьянова отвезли в больницу сразу же после того, как он пожаловался на плохое самочувствие, его удалось бы спасти.

Дмитрий Марьянов сыграл в десятках фильмов и сериалов, в том числе в таких лентах как «Выше радуги», «День радио» и «День выборов».

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