«Ведомости»: поставщики предупредили о повышении цен на крупы

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Поставщики и магазины обсуждают повышение цен на крупы, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

В сети магазинов «Верный» говорят, что поставщики в феврале предупредили о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. В «Командоре», крупнейшем ретейлере в Восточной Сибири, сообщили, что получили предложения о повышении цены на гречку на 10-15%, а также на пшено и овсяные хлопья — на 3-5%. В сети гастрономов «Красный Яр» (работает в Красноярском крае и Хакасии) сказали, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

Исполнительный директор Дмитрий Востриков сообщил «Ведомостям», что цены на гречку выросли на 10%, а по другим крупам ситуация стабильная.

Минпромторг запросил у торговых сетей подробную информацию о динамике стоимости продукции, рассказали два собеседника газеты на рынке. Представитель министерства уточнил, что «отдельно по ценам на крупы» запроса нет, ведомство каждую неделю мониторит стоимость социально значимых продуктов.

В Минсельхозе сообщили, что рассчитывают сбалансировать предложение, увеличив в 2021 году посевные площади под основные крупяные культуры. Также ведомство готовит меры для недопущения роста цен на гречку.

Гречка в России дорожает с начала 2021 года, непрерывный рост цен продолжается с середины марта, пишут РИА Новости. Стоимость гречневой крупы, по данным Росстата на 19 апреля, составляла 96 рублей за килограмм, что на 25,1% выше уровня 20 апреля 2020 года, когда гречка стоила 76,75 рубля за килограмм.

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