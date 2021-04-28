ТАСС: Росгвардия заподозрила журналиста Алексея Пивоварова в использовании поддельной справки для лицензии на оружие. Полиция начала проверку

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МВД начало доследственную проверку в отношении журналиста, ведущего ютьюб-проекта «Редакция» Алексея Пивоварова, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Проверку начали по материалам Росгвардии, которая 27 апреля сообщила полиции, что Пивоваров якобы использовал поддельную медицинскую справку, когда получал лицензию на оружие, сказал собеседник агентства. Другой источник заявил, что из-за поддельной справки Росгвардия аннулировала Пивоварову все документы на оружие.

За использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность.

Алексей Пивоваров, а также представители МВД и Росгвардии на момент публикации это не комментировали.