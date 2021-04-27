Вице-премьер Марат Хуснуллин счел число регионов в России избыточным. Год назад он называл идеи об их объединении «провокационными»

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Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал неправильным действующий принцип административно-территориального деления России и выразил мнение, что столько регионов стране не нужно. Об этом, сообщает РБК, Хуснуллин заявил на круглом столе, организованном Высшей школой экономики.

Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. <…> У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы.

Хуснуллин отметил, что изменить ситуацию может создание агломераций, в которые могли бы входить связанные экономически города вне зависимости от административно-территориальной принадлежности. Вице-премьер подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не официальная позиция, согласованная с правительством.

В феврале 2020 года в своем первом интервью в статусе вице-премьера Хуснуллин называл идеи об объединении российских регионов «провокационными». «Ничего объединять не надо. Надо находить пути взаимодействия», — заявлял чиновник.

В новейшей истории России объединения регионов происходили пять раз — в каждом из таких случаев автономные округа либо входили в состав соседних краев и областей, либо объединялись с ними в новый субъект федерации. Все эти пять случаев пришлись на период с 2005 по 2008 годы.