Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

В Тбилиси на 86-м году жизни после продолжительной болезни умер грузинский актер Кахи Кавсадзе, сообщает телеканал «Рустави 2».

Александр Данилюшин / ТАСС

Последние два месяца он проходил лечение в Первой университетской клинике от последствий коронавируса, который у него диагностировали еще в ноябре 2020 года.

Кахи Кавсадзе окончил Театральный институт в Тбилиси в 1959 году, после чего стал актером Академического театра имени Шота Руставели. В то же время он дебютировал в кино, где сыграл более 80 ролей. Среди наиболее известных актерских работ Кахи Кавсадзе — Черный Абдулла в «Белом солнце пустыни», роли в фильмах «Покаяние», «Мелодии верийского квартала», «Древо желаний», «Короли и капуста», «Житие Дон Кихота и Санчо» и других.

В 1981 году Кавсадзе присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. Он лауреат ряда государственных премий Грузии.