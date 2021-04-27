Китайским СМИ запретили писать о победе Хлои Чжао на «Оскаре»

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Китайские соцсети и поисковики удаляют новости и сообщения, посвященные победе режиссера Хлои Чжао и ее фильма «Земля кочевников» на 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Хлоя Чжао, родившаяся в Китае, но в школьном возрасте переехавшая в США, стала первой в истории китаянкой, завоевавшей «Оскар» в номинации «Лучший режиссер».

Однако отдел пропаганды Компартии КНР запретил государственным медиа писать об успехе Чжао из-за ее «прошлых публичных высказываний», рассказали WSJ источники в местных СМИ. Ранее Чжао подвергли критике в китайской прессе за интервью журналу Filmmaker 2013 года, в котором она говорила, что в Китае повсюду ложь.

Как заметили в WSJ, в настоящее время поисковые запросы о Чжао на крупнейших в КНР поисковых платформах Baidu и Sogou ведут только на предыдущие новости о режиссере или на удаленные материалы об «Оскаре». Также удаляются сообщения пользователей о Чжао в соцсетях Weibo, Wechat и Zhihu.

Среди крупных государственных СМИ Китая про победу Чжао на «Оскаре» написал только англоязычный таблоид Global Times («Хуаньцю шибао»), призвавший режиссера в своем материале «стать более зрелой» и «избегать трений».

Фильм «Земля кочевников» был удостоен главных наград Американской и Британской киноакадемий, «Золотого глобуса», а также Венецианского кинофестиваля. Сама Хлоя Чжао стала второй — после Кэтрин Бигелоу — в истории женщиной, получившей режиссерский «Оскар».