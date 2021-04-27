Главврача московской больницы уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой

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Главного врача больницы имени Иноземцева в Москве Александра Митичкина уволили после публикации видео, на котором медсестры издеваются над пожилой пациенткой. Об этом сообщает Мосгорздрав.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники, непосредственно фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы и что Мосгорздрав готов «оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проверке данного случая».

Видео с издевательствами медсестер над пациенткой опубликовал телеграм-канал Mash 25 апреля. На записи медсестры (как утверждалось — пьяные) оскорбляли 62-летнюю женщину, угрожали ей и ругались на нее матом. Автор видео также утверждала, что они били пациентку.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.