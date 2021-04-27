Блогера Reeflay приговорили к шести годам колонии строгого режима из-за смерти женщины во время его стрима

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Раменский городской суд Московской области приговорил блогера Станислава Решетняка (Reeflay) к шести годам колонии строгого режима из-за смерти женщины во время его стрима.

30-летний Решетняк был признан виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть. Суд пришел к выводу, что погибшая умерла «от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причиненной ей закрытой черепно-мозговой травмы», после того как блогер избил ее.

В декабре 2020 года во время стрима Решетняк выгнал на улицу без верхней одежды находившуюся в его доме женщину, а когда через несколько часов решил впустить ее обратно, она уже была без сознания. Блогер вызвал скорую помощь, затем приехала полиция — все это время он продолжал вести стрим.

В январе 2021 года на фоне дела Решетняка в Совете Федерации предложили запретить «трэш-стримы», содержащие элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства, и наказывать за их создание сроком до шести лет. Пока соответствующий законопроект не принят.

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