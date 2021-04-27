Ассоциация туроператоров попросила отменить тестирование на ковид для возвращающихся из-за границы россиян, которые уже привились

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила главу оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьера Татьяну Голикову освободить российских туристов, привитых от ковида, от обязательных тестов по возвращении из-за рубежа.

В АТОР отметили, что некоторые страны — например, Грузия, Кипр, Хорватия, Мальдивы — уже принимают привитых «Спутником» россиян без обязательного теста по прилету.

Для непривившихся россиян в АТОР предложили отменить норму о двух обязательных тестах по возвращении в страну и оставить только один. В ассоциации подчеркнули, что «требование двойной сдачи ПЦР-теста по возвращении в Российскую Федерацию существенно увеличивает стоимость поездки, особенно для семей».

С 21 апреля россияне, возвращающиеся из Турции и Танзании, должны сдать два ПЦР-теста в течение пяти дней после возвращения и загрузить их на «Госуслуги». До получения результатов первого теста нужно соблюдать самоизоляцию. С 1 мая это требование распространяется на жителей РФ, возвращающихся из любой страны.

Во многих странах мира наличие прививки позволяет не сдавать тест по прилету или не находиться на самоизоляции. В России сейчас привившиеся не имеют никаких преимуществ при возвращении из-за рубежа.