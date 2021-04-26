«Земля кочевников» получила «Оскар» за лучший фильм

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«Земля кочевников» получила награду Киноакадемии в категории «лучший фильм». На «Оскар» в этой номинации также претендовали: «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Манк», «Отец», «Суд над чикагской семеркой», «Звук металла» и «Иуда и черный мессия».

Ранее на церемонии режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао стала второй в истории женщиной, победившей в номинации «Лучшая режиссура».

Обычно победителей в номинации «Лучший фильм» называют в самом конце церемонии «Оскара», однако на этот раз порядок был изменен и в конце будут объявлены обладатели наград за лучшую женскую и мужскую роли.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана ранее на церемонии получил Дэниэл Калуя за роль в фильме «Иуда и Черный мессия». Лучшей актрисой в роли второго плана стала Юн Ё-джон за работу в «Минари». Она первая актриса из Южной Кореи, получившая награду Киноакадемии.

Фильм Кристофера Нолана «Довод» победил в единственной номинации, в которой его выдвигали на «Оскар». Лента получила награду за визуальные эффекты. «Манк» Дэвида Финчера получил два «Оскара» — за работу художника-постановщика и за работу оператора. «Звук металла» награжден за лучший монтаж.

Ранее на церемонии вручения премий Киноакадемии «Душа» получила «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм и за лучшую музыку.

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