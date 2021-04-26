«Оскар» за лучшую режиссуру получила Хлоя Чжао за «Землю кочевников». Она стала второй в истории женщиной, победившей в этой номинации

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«Оскар» за лучшую работу режиссера получила Хлоя Чжао за «Землю кочевников». Церемония вручения премий Киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе.

Чжао стала второй в истории женщиной, получившей режиссерский «Оскар». Первой в 2010 году была Кэтрин Бигелоу с «Повелителем бури».

Среди других обладателей «Оскара», которых ранее объявили на церемонии, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, признанный лучшим иностранным фильмом, Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, получившие награду за адаптированный сценарий за фильм «Отец», и Эмиральд Феннел, победившая в номинации «Лучший оригинальный сценарий» с «Девушкой, подающей надежды».

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Дэниэл Калуя за роль в фильме «Иуда и Черный мессия».

Церемония «Оскар» в 2021 году проходит в 93-й раз.

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