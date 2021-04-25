В Багдаде во время пожара в ковидном госпитале погибли более 50 человек

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По меньшей мере 58 человек погибли в результате пожара в одной из больниц в Багдаде, оборудованной для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада произошел 24 апреля. Он начался после взрыва в хранилище с кислородными баллонами. Некоторые пациенты больницы прыгали из окон, чтобы спастись от огня. Двухэтажное здание почти полностью сгорело.

В Минздраве Ирака пока не раскрывали официальные данные о погибших и раненых, отметив, что из больницы спасли около 200 человек. Как отмечает Al-Hadath, ранее сообщалось, что из-за пожара погибли 23 человека, а еще около 50 получили ранения. Агенство Reuters сообщало о 27 погибших.

После пожара некоторые политики, общественные деятели и парламентарии потребовали отставки министра здравоохранения Ирака Хасана аль-Тамими.

В Ираке объявили трехдневный траур.

Уточнение. В заметку добавлена информация о количестве погибших по состоянию на 12:00 мск 25 апреля.