Умер дизайнер Альбер Эльбаз. Он работал с Lanvin и Yves Saint Laurent
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Израильский дизайнер одежды Альбер Эльбаз умер 24 апреля в больнице в Париже в возрасте 59 лет. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на компанию Compagnie Financière Richemont, партнера Эльбаза по его последнему проекту AZ Factory.
Израильская газета Haaretz пишет, что Альбер Эльбаз умер от коронавирусной инфекции.
Альбер Эльбаз в 1998-2001 году работал с модным домом Yves Saint Laurent. В 2001 году он стал креативным директором дома моды Lanvin, он ушел из компании в 2015 году из-за разногласий с новым владельцем Lanvin. Затем Эльбаз основал новый модный бренд AZ Factory.