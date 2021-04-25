Умер дизайнер Альбер Эльбаз. Он работал с Lanvin и Yves Saint Laurent

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Израильский дизайнер одежды Альбер Эльбаз умер 24 апреля в больнице в Париже в возрасте 59 лет. Об этом сообщает издание WWD со ссылкой на компанию Compagnie Financière Richemont, партнера Эльбаза по его последнему проекту AZ Factory.

Shutterstock / Rex Features / Vida Press

Израильская газета Haaretz пишет, что Альбер Эльбаз умер от коронавирусной инфекции.

Альбер Эльбаз в 1998-2001 году работал с модным домом Yves Saint Laurent. В 2001 году он стал креативным директором дома моды Lanvin, он ушел из компании в 2015 году из-за разногласий с новым владельцем Lanvin. Затем Эльбаз основал новый модный бренд AZ Factory.