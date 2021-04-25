Президент Чехии: у контрразведки нет доказательств, что российские агенты находились во Врбетице во время взрывов

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчете Службы безопасности и информации ( ) Чехии нет доказательств или свидетельств того, что российские агенты ГРУ, выступающие под псевдонимами , находились во Врбетице в 2014 году во время взрывов на складе боеприпасов.

«Однако это не означает, что подозрение в их причастности не является серьезным. Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы на ее территории два агента иностранного государства совершили террористическое нападение, в результате которого погибли два гражданина Чехии и был нанесен ущерб на миллиарды», — сказал Земан (его слова приводит издание Novinky.cz).

Чешский президент добавил, что вызывает тревогу сам факт присутствия на территории Чехии двух агентов ГРУ, подозреваемых в отравлении Скрипалей. «Что здесь делали двое русских, подозреваемых в отравлении Скрипалей? Уж точно они не были здесь в отпуске», — сказал Земан.

Президент Чехии привел две версии следствия, почему во Врбетице произошли взрывы. Согласно первой, это стало следствием непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами, согласно второй, это была операция иностранной разведки. Земан подчеркнул, что серьезно относится к обеим версиям.

Ранее в апреле Чехия выслала 18 россиян из-за взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. 22 апреля МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию пообещал ответить на «недружественные акции» западных стран. «Ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким», — сказал он.

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