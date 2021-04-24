Президент США Джозеф Байден признал геноцид армян

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Президент США Джозеф Байден признал геноцид в Османской империи, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Заявление приурочено к Дню памяти жертв геноцида армян, который ежегодно отмечается 24 апреля.

«Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в геноциде, начавшемся сегодня 106 лет назад», — говорится в заявлении.

«Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинять, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже успел прокомментировать заявление Байдена, сказав, что тема геноцида «политизируется третьими сторонами».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Байдена, указав, что после его заявления «процесс признания в США геноцида армян достиг своей цели».

24 апреля 1915 года османские власти арестовали, а затем убили около 800 представителей армянской интеллигенции в Константинополе (Стамбуле). После этого убийства и депортация армян приобрели массовый характер. По различным оценкам, до 1923 года погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Массовое убийство армян в Османской империи признано геноцидом правительствами тридцати стран, в том числе Россией.

Кроме армян, планомерному уничтожению подвергались и другие христианские народы Османской империи — греки и ассирийцы. Представители этих народов тоже выступают за международное определение целенаправленного массового убийства их предков на территории современной Турции в начале XX века как геноцида, но эти усилия пока получили лишь ограниченное признание.

Турция категорически отказывается признавать события 1915-1923 годов геноцидом, хотя не отрицает многочисленные жертвы среди армянского населения.

В 2019 году геноцид армян признали специальными резолюциями Палата представителей Конгресса США и Сенат США. Президенты Соединенных Штатов до заявления Байдена слово «геноцид» в связи с этими событиями в официальных документах не употребляли.