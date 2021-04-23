УЕФА перенес в Санкт-Петербург три матча Евро-2020 из Дублина. Теперь в российском городе пройдут семь игр турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об исключении Дублина из числа городов, которые будут принимать матчи Евро-2020.

Три матча группового этапа, проведение которых планировалось в Дублине, теперь пройдут в Санкт-Петербурге. Это игры Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Еще один матч ¼ финала перенесен из Дублина в Лондон.

Также из числа городов Евро-2020 организаторы исключили испанский Бильбао — матчи оттуда перенесены в Севилью. УЕФА также подтвердил, что матчи, запланированные в Мюнхене, переноситься не будут — власти Германии гарантировали, что на них пустят как минимум по 14 тысяч зрителей.

В Санкт-Петербурге также пройдут четыре ранее запланированных матча: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), а также игра ¼ финала (2 июля).

Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего игры примут 11 городов.