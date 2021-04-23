Правительство решило доплачивать разработчикам видеоигр, популяризующим русскую историю и культуру

Правительство рассматривает возможность создания специального фонда для поддержки разработчиков игр, которые популяризуют русскую историю и культуру. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, Фонд поддержки разработки игровых проектов будет работать аналогично Фонду кино, созданному при Минкульте — то есть игры будут софинансироваться властями на возвратной основе.

Идею, пишет «Коммерсант», лоббировали «Яндекс» и Mail.ru Group, ее также поддерживают в администрации президента.

Предложение вошло в последнюю редакцию пакета мер поддержки IT-отрасли. В марте РБК писал, что в правительстве планируют создать Фонд российского онлайн-контента, который бы поддерживал не только создателей игр, но и сериалов, но в итоговом документе фонд остался только для игрового рынка.

По оценкам Mail.ru Group, в 2020 году российские пользователи потратили на видеоигры 163 миллиарда рублей - на 35% больше, чем годом ранее. Из этих денег 67 миллиардов пришлись на мобильные игры, 82 миллиарда — на компьютерные, 14 миллиардов — на игры для консолей.