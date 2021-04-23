МИД Чехии: в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника. Штат консульств сокращать не будут

В посольстве России в Праге, как и в посольстве Чехии в Москве, будут работать по 32 сотрудника. Об этом в интервью изданию Blesk заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

По словам Кулганека, работу продолжат по семь дипломатов и по 25 человек административного персонала. Он не исключил, что в дальнейшем количество сотрудников будет увеличено — но подчеркнул, что это будут делать только на основе взаимности.

Министр также отметил, что численность штата пока меняться не будет.

Чехия 22 апреля объявила, что сократит состав посольства России в Праге до размера чешской дипмиссии в Москве. Это было сделано после взаимных высылок дипломатов — Чехия выслала 18 человек, Россия — 20. Поводом для этого стало обвинение со стороны Чехии в адрес российских спецслужб в организации взрывов на военных складах в 2014 году.

Ранее в Чехии заявляли, что в представительстве страны в Москве только 24 сотрудника — пять дипломатов и 19 представителей административного персонала. В Праге, по данным чешского МИДа, у России было 27 дипломатов и 67 административных сотрудников.

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