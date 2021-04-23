Кейтлин Дженнер будет участвовать в выборах губернатора Калифорнии. Она одна из самых известных трансгендерных женщин в мире

Трансгендерная женщина Кейтлин Дженнер будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Об этом она сообщила в своем твиттере.

Дженнер раскритиковала действующего губернатора Калифорнии, демократа Гэвина Ньюсома за «чрезмерно жесткий локдаун» и высокие налоги.

Дженнер поддерживает республиканцев, для своей кампании она наняла нескольких бывших помощников экс-президента США Дональда Трампа, пишет Axios.

В прошлом Дженнер публично выказывала поддержку Трампу, однако в 2018 году отказалась от своих заявлений из-за , которые администрация Трампа ввела для трансгендерных людей.

Кейтлин Дженнер до 2015 года была известна как Брюс Дженнер — олимпийский чемпион по десятиборью, отчим Ким Кардашьян, участник реалити-шоу «Семейство Кардашьян». В 2015 году Дженнер совершила каминг-аут как трансгендерная женщина и снялась для ставшей известной обложки журнала Vanity Fair. Она считается одной из самых знаменитых трансперсон в мире.

Гэвин Ньюсом победил на выборах губернатора Калифорнии в 2018 году. В 2020 его стали критиковать за чрезмерно жесткие ограничения из-за коронавируса. В штате началась кампания за досрочные выборы. Ее организаторы собрали более двух миллионов подписей при необходимых полутора миллионах. Досрочные выборы пока не объявлены, предполагается, что их могут назначить на ноябрь.

В прошлом губернаторами Калифорнии становились киноактеры Рональд Рейган (1967-1975 годы, затем президент США) и Арнольд Шварценеггер (2003-2011 годы).

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