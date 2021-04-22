В российский прокат «Властелина колец» вместо отреставрированного фильма в 4K выпустили старую версию

Фильм «Властелин колец», идущий в российском прокате, является оцифрованной версией 2001 года, а не новым ремастером, выпущенным в разрешении 4К. Об этом пишет DTF.

О том, что версия, транслирующаяся в кинотеатрах — старая, в ответ на вопрос одного из пользователей ответил кинотеатр «Киносфера IMAX» в своей официальной группе во «ВКонтакте». В кинотеатре подчеркнули, что «именно в этом формате картина была предоставлена прокатной компанией».

Фильм вышел в прокат 15 апреля. В первые же дни показов зрители, сходившие в кинотеатр, в соцсетях начали жаловаться на то, что качество изображения очень низкое и высказывали сомнения, что им показали новую версию в 4К.

Один из читателей DTF обратил внимание, что на официальной странице «Warner Bros. Россия» во «ВКонтакте» с 13 по 18 апреля ежедневно сообщалось, что фильм будет в прокате в 4К. Однако уже 21 апреля там говорилось о показе «оригинальной версии фильма».

22 апреля в кинотеатрах начнут показывать вторую часть «Властелина колец» — фильм «Две крепости». Неделей спустя в прокат выйдет завершающая часть трилогии — «Возвращение короля».

В своем официальном пресс-релизе от 8 апреля компания «Warner Bros. Россия» подчеркивала, что в кинотеатрах будут показаны новые версии в 4К.