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В Москве вручили «Золотую маску». Лучшая постановка — «Сказка про последнего ангела», лучший режиссер — Юрий Бутусов

Источник: Золотая маска

В Москве объявили лауреатов театральной премии «Золотая маска» за сезон 2019-2020 годов. Церемония вручения наград прошла в концертном зале «Зарядье».

Среди победителей:

  • Лучший драматический спектакль большой формы — «Сказка про последнего ангела» Андрея Могучего (московский Театр наций);
  • Лучший драматический спектакль малой формы — «Пиноккио. Театр» Бориса Юхананова (московский «Электротеатр Станиславский»);
  • Лучший драматический режиссер — Юрий Бутусов («Пер Гюнт» московского Театра имени Вахтангова);
  • Лучшая драматическая актриса — Анна Антонова («Экстремалы» театра «Чехов-центр» в Южно-Сахалинске);
  • Лучший драматический актер — Тимофей Трибунцев («Борис», проект режиссера Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы);
  • Лучшая опера — «Садко» (Большой театр);
  • Лучший балет — «Жизель» (Большой театр);
  • Лучшая оперетта-мюзикл — «Фома» (новосибирский Музыкальный театр).

Полный список лауреатов «Золотой маски» можно посмотреть на сайте премии.

Церемония вручения «Золотой маски» в 2020 году прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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