В Москве вручили «Золотую маску». Лучшая постановка — «Сказка про последнего ангела», лучший режиссер — Юрий Бутусов
Источник: Золотая маска
В Москве объявили лауреатов театральной премии «Золотая маска» за сезон 2019-2020 годов. Церемония вручения наград прошла в концертном зале «Зарядье».
Среди победителей:
- Лучший драматический спектакль большой формы — «Сказка про последнего ангела» Андрея Могучего (московский Театр наций);
- Лучший драматический спектакль малой формы — «Пиноккио. Театр» Бориса Юхананова (московский «Электротеатр Станиславский»);
- Лучший драматический режиссер — Юрий Бутусов («Пер Гюнт» московского Театра имени Вахтангова);
- Лучшая драматическая актриса — Анна Антонова («Экстремалы» театра «Чехов-центр» в Южно-Сахалинске);
- Лучший драматический актер — Тимофей Трибунцев («Борис», проект режиссера Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы);
- Лучшая опера — «Садко» (Большой театр);
- Лучший балет — «Жизель» (Большой театр);
- Лучшая оперетта-мюзикл — «Фома» (новосибирский Музыкальный театр).
Полный список лауреатов «Золотой маски» можно посмотреть на сайте премии.
Церемония вручения «Золотой маски» в 2020 году прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.