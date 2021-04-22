В Москве объявили лауреатов театральной премии «Золотая маска» за сезон 2019-2020 годов. Церемония вручения наград прошла в концертном зале «Зарядье».

Среди победителей:

Лучший драматический спектакль большой формы — «Сказка про последнего ангела» Андрея Могучего (московский Театр наций);

Лучший драматический спектакль малой формы — «Пиноккио. Театр» Бориса Юхананова (московский «Электротеатр Станиславский»);

Лучший драматический режиссер — Юрий Бутусов («Пер Гюнт» московского Театра имени Вахтангова);

Лучшая драматическая актриса — Анна Антонова («Экстремалы» театра «Чехов-центр» в Южно-Сахалинске);

Лучший драматический актер — Тимофей Трибунцев («Борис», проект режиссера Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы);

Лучшая опера — «Садко» (Большой театр);

Лучший балет — «Жизель» (Большой театр);

Лучшая оперетта-мюзикл — «Фома» (новосибирский Музыкальный театр).

Полный список лауреатов «Золотой маски» можно посмотреть на сайте премии.

Церемония вручения «Золотой маски» в 2020 году прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.