Умер фронтмен группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн

Бывший солист шотландской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн умер в возрасте 65 лет, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на семью музыканта.

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«Лесли умер внезапно в своем доме во вторник, 20 апреля», — говорится в сообщении в твиттере музыканта.

Группа Bay City Rollers была создана в 1960-х и получила известность в 1970-х годах. Ее самыми популярными композициями считаются «Bye Bye Baby» и «Give a little love». Обе песни были выпущены в 1975 году и возглавили британский чарт.

У коллектива было много поклонников среди молодежи. Bay City Rollers называли самой успешной британской группой со времен The Beatles, но уже в конце 1970-х популярность коллектива пошла на спад. Он распался в 1980-х.

Лес Маккьюэн был вокалистом Bay City Rollers в 1973-1978 годах.