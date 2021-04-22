Российская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов страны. Его впервые возглавил владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние издание оценивает в 29,1 миллиарда долларов. Год назад он был четвертым, а его состояние составляло 16,8 миллиарда.

Лидер прошлогоднего рейтинга, владелец «Норникеля» Владимир Потанин опустился на второе место (27 миллиардов, годом ранее — 19,7 миллиарда). Третье место занял владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда против 18,1 миллиарда в 2020 году).

Основатель Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку рейтинга. С состоянием 17,2 миллиарда он занял девятое место. В прошлом году Дуров был только 30-м, а его активы оценивались в 3,4 миллиарда.

Всего в список вошли 200 самых богатых бизнесменов, чье состояние, по версии Forbes, превышает 550 миллионов долларов.

Ежегодный общемировой рейтинг Forbes, вышедший 6 апреля, возглавил основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 177 миллиардов долларов. Второе место занял глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск (151 миллиард), третье досталось президенту Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно (150 миллиардов).

Павел Дуров первоначально вошел в общемировой рейтинг Forbes как представитель Объединенных Арабских Эмиратов, где он сейчас живет. Позже создатели рейтинга внесли исправление и указали его страной Россию.