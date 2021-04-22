Авиакомпанию «Ангара» оштрафовали на 20 тысяч рублей. Она сняла с рейса более 40 пассажиров ради вылета губернатора Забайкалья

Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за более чем шестичасовую задержку регулярного рейса Чита — Чара в ноябре 2020 года. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Из-за задержки, которую допустило руководство авиакомпании, были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом, сообщила прокуратура.

В отношении авиакомпании был составлен протокол о выполнении работ или оказании услуг ненадлежащего качества ( ).

20 ноября 2020 пассажир регулярного рейса Чита — Чара авиакомпании «Ангара» рассказал, что его и остальных пассажиров перед взлетом вывели из самолета, после чего на нем улетела делегация во главе с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Пассажирам пришлось дожидаться следующего рейса более шести часов.

В авиакомпании заявили, что самолет из Читы в Чару не вылетел по расписанию из-за технической неисправности. Но рабочая группа при правительстве Забайкальского края пришла к выводу, что неисправен был борт, на котором чартерным рейсом должен был вылететь губернатор. Из-за этого Осипова и сопровождавшую его делегацию пересадили на самолет, который должен был выполнять регулярный рейс. Сообщалось, что такое решение приняли не чиновники, а представители авиакомпании и читинского аэропорта.