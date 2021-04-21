В зоопарке Екатеринбурга умер белый медведь Умка. Он проглотил мяч, брошенный кем-то из посетителей

Утром 20 апреля в зоопарке Екатеринбурга умер белый медведь Умка, который прожил там почти 23 года. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Причиной смерти медведя стал проглоченный мяч. Его бросил кто-то из посетителей — несмотря на предупреждающие знаки с просьбой не бросать животным еду и посторонние предметы.

В зоопарке отметили, что игрушки для крупных животных, содержащихся в неволе, должны быть изготовлены из натуральных материалов с учетом всех физиологических особенностей вида.

Дорогие посетители, призываем вас к бережному отношению к животным зоопарка! Даже крупный и грозный хищник не может защитить себя от небрежно брошенных «подарков».

Сотрудники зоопарка не будут искать виноватого в смерти Умки, но усилят наблюдение за его соседкой по вольеру медведицей Айной, рассказала изданию «Екатеринбург онлайн» научный сотрудник зоопарка Екатерина Уварова.

Медведь Умка родился на Чукотке в дикой природе. В раннем возрасте он остался без матери. Жители поселка Биллингс отбили его у стаи собак и выкармливали четыре месяца. В апреле 1998 года его забрал зоопарк Екатеринбурга.