В Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. Погиб грудной ребенок
Ребенок 2021 года рождения погиб в результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, сообщает ТАСС.
Взрыв произошел вечером 19 апреля на последнем этаже трехэтажного дома. В результате обрушились четыре квартиры на втором и третьем этаже в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживают 31 человек.
После взрыва начался пожар, площадь которого достигала 900 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также спасли пострадавших из-под завалов.
В общей сложности пострадали восемь человек, в том числе девочка в возрасте 2,5 месяцев.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Власти Нижегородской области пообещали выплатить пострадавшим компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.
Обновлено. СК объявил о задержании двух сотрудников местной газовой службы, которые в день взрыва выполняли работы по обслуживанию дома. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу.