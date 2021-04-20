В Нижегородской области взорвался газ в жилом доме. Погиб грудной ребенок

Ребенок 2021 года рождения погиб в результате взрыва газа в жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области, сообщает ТАСС.

Взрыв произошел вечером 19 апреля на последнем этаже трехэтажного дома. В результате обрушились четыре квартиры на втором и третьем этаже в центральной части здания. Всего в доме 27 квартир, в которых проживают 31 человек.

После взрыва начался пожар, площадь которого достигала 900 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, а также спасли пострадавших из-под завалов.

В общей сложности пострадали восемь человек, в том числе девочка в возрасте 2,5 месяцев.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об . Власти Нижегородской области пообещали выплатить пострадавшим компенсации от 10 до 100 тысяч рублей.

Обновлено. СК объявил о задержании двух сотрудников местной газовой службы, которые в день взрыва выполняли работы по обслуживанию дома. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу.